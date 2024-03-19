Россия увеличила вложения в гособлигации США

Министерство финансов США во вторник, 19 февраля, сообщило, что в январе текущего года Россия увеличила объем вложений в американские государственные облигации до $43 млн., – сообщают СМИ.

В опубликованных минфином США документах, в частности, говорится, что «в долгосрочные гособлигации Соединенных Штатов Россия вложила $42 млн., в краткосрочные – $1 млн».

В декабре 2023 года показатель российских вложений в американские госбумаги составлял $30 млн.: в долгосрочные – $27 млн., в краткосрочные – $3 млн.

Крупнейшим держателем государственных бумаг США в январе 2024 года осталась Япония, вложившая в гособлигации США $1,15 трлн. по сравнению с $1,14 трлн. в декабре. Далее следует Китай с $798 млрд. по сравнению с $816 млрд в декабре 2023 года. Великобритания вложила в январе практически столько же, сколько и в конце 2023 года – $754 млрд.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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