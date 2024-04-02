Национальная платежная система Киргизии прекратит обслуживание российских карт «Мир»

Оператор национальной платежной системы Киргизии «Элкарт» во вторник, 2 апреля сообщил о прекращении с 5 апреля обслуживания российских карт «Мир» с целью минимизации риска вторичных санкций со стороны США.

В сообщении, опубликованном на сайте «Элкарт», говорится: «Подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами, ввело санкции против АО «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»), оператора карт платежной системы «Мир». С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (ЗАО «МПЦ») как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы «Элкарт» информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт «Мир» в своей инфраструктуре».

Бишкек, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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