В ДНР и Запорожье раскрыли сеть по незаконному обналичиванию гривны

Федеральная служба безопасности РФ раскрыла сеть из 29 офисов по незаконному обналичиванию гривны в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом сообщили в региональном управлении спецслужбы.

«УФСБ России по Запорожской области пресечена деятельность межрегиональной преступной группы из числа сотрудников коммерческой организации, причастной к осуществлению незаконной банковской деятельности на территории Запорожской области и ДНР», – говорится в сообщении.

Установлено, что преступники создали целую сеть, специализирующуюся на незаконных банковских операциях по обналичиванию гривны под видом эквайринга через валютные терминалы и мобильные приложения украинских банков. Кроме того, «лжебанкиры» проводили сделки с криптовалютой через зарубежные электронные финансовые площадки.

Сумма обналиченных и выведенных за рубеж денежных средств в 2023 году составила около 500 млн украинских гривен (1,2 млрд рублей). Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой лиц). Расследование продолжается.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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