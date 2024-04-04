Голикова доложила Путину о начале выплат повышенных зарплат медикам из малых городов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством в четверг, 4 апреля, доложила, что медикам в малых городах уже начались первые повышенные выплаты за март, – сообщили в Кремле.

Отвечая на вопрос главы государства «когда люди деньги получат на руки?», Голикова сказала: «По медицинским работникам постановление вышло в марте, и первые выплаты у нас уже начались. Министерство здравоохранения формирует соответствующие реестры тех, кому положены эти выплаты. Медицинские организации в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч уже представили такие реестры, в которых в общей сложности более 13 тысяч человек. Аналогичные реестры из населенных пунктов от 50 до 100 тысяч жителей включают сейчас более 700 человек».

«Эта работа продолжается, поскольку выплаты осуществляются в течение всего апреля», – добавила вице-премьер.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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