Классные руководители получат дополнительные выплаты в апреле

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством в четверг, 4 апреля, доложила, что классные руководители в российских школах дополнительную выплату за март в размере пяти тысяч рублей получат в апреле, – сообщили в Кремле.

В частности, Голикова сказала главе государства, что постановление правительства о выплатах педагогам классным руководителям уже вышло.

«Выплаты осуществляются в течение всего апреля. Что касается дополнительных выплат в пять тысяч рублей классным руководителям, которые по вашему решению тоже должны быть осуществлены с 1 марта 2024 года, соответствующее решение в правительстве принято, и выплаты за март будут в апреле», – доложила Путину вице-премьер.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube