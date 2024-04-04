МВФ не планирует реструктуризацию долга Украины

Директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак на брифинге в четверг, 4 апреля, заявила, что организация рассматривать возможную реструктуризацию долга Украины не планирует, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о реструктуризации долга Украины перед МВФ, Козак сказала: «Важно, что периметр реструктуризации долга охватывает официальный двусторонний долг и внешний коммерческий долг. Он не включает многосторонние долги, в том числе, разумеется, МВФ. Так что подобных планов нет».

«МВФ регулярно проводит анализ долговой нагрузки Киева в рамках существующей программы финансирования и сегодня считает ее стабильной при условии продолжения программы фискальной консолидации и сохранения внешнего финансирования», – добавила директор по коммуникациям МВФ.

Следует напомнить, что Украина в марте текущего года в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) получила третий транш помощи от МВФ в размере 880 миллионов долларов. В общей сложности киевский режим от Фонда получил уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов. Следует отметить, что в 2024 Украина должна выплатить МВФ по своим долгам 2,9 миллиарда долларов.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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