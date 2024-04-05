Доля доллара в расчетах через систему SWIFT рухнула до минимума

Доля доллара США в мировых расчетах через межбанковскую систему SWIFT снизилась до минимума с июля прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По итогам февраля доля американской валюты в расчетах через SWIFT составила 46,56%. Доллар США продолжает оставаться самой востребованной валютой в мире.

Вместе с тем доля второй самой популярной валюты, евро, выросла до 23,25%, при этом с августа она колеблется вблизи своего исторического минимума.

На китайский юань приходится около 4%. Фунт стерлингов также уменьшил свой удельный вес в международных платежах до 6,9%. В десятку самых популярных в мире валют входят японская иена, канадский, австралийский, гонконгский и сингапурский доллары, а также тайский бат.

Отмечается, что система SWIFT была основной системой для обработки платежей несколько лет назад. Однако сейчас страны все чаще предпочитают пользоваться альтернативными структурами. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае – Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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