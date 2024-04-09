Королю Великобритании вручили новые банкноты с его изображением

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли во вторник, 9 апреля, в Букингемском дворце торжественно вручил королю Великобритании Карлу III первые банкноты с его изображением, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном Букингемским дворцом, в частности говорится: «Карл III изображен на банкнотах достоинством в 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов. На этих полимерных купюрах, которые с 2016 года постепенно заменили бумажные деньги в Соединенном Королевстве, есть гравировка, сделанная на основе фотографии, предоставленной королевской семьей в 2013 году, а визуальные эффекты были подтверждены самим монархом. Банкноты будут введены в обращение с 5 июня текущего года».

«Карл III – второй британский монарх, изображение которого появилось на банкнотах Банка Англии, после Королевы Елизаветы II. Ее портрет появился на банкноте в один фунт в 1960 году», – отметили в резиденции британского монарха.

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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