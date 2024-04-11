Всемирный банк сказал, сколько миллиардов долларов понадобится Украине для восстановления

Всемирный банк в четверг, 11 апреля, в опубликованном прогнозе, сообщил, что согласно его прогнозам на восстановление Украины понадобится около 500 миллиардов долларов, – сообщают СМИ.

В документе, обнародованном Всемирным банком, в частности, говорится: «Стоимость реконструкции и восстановления на Украине выросла до 486 миллиардов долларов, что почти в два раза превышает размер экономики Украины в 2021 году. …Темпы восстановления в текущем году замедлятся до 3,2% с 4,8% в 2023 году, что станет отражением меньшего урожая и нехватки рабочей силы».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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