В Euroclear предупредили, что конфискация российских активов может нанести удар по финансовым рынкам

Новый исполнительный директор крупной клиринговой палаты Euroclear Валери Убрэн заявила, что конфискация суверенных российских активов, замороженных на их площадке, подорвет стабильность депозитария, что может нанести удар по финансовым рынкам, – сообщает во вторник, 7 мая, газета Echo.

В интервью британскому изданию Валери Убрэн сказала: «Конфисковать суверенные российские активы – это открыть ящик Пандоры. Мы в Euroclear проводим огромное количество времени с европейскими и американскими властями, чтобы объяснить последствия этого решения для нашего баланса и рисков, с которыми мы сталкиваемся. Учитывая размеры площадки и ее системное значение, любое решение, подрывающее нашу компанию, будет иметь последствия для глобальных финансовых рынков».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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