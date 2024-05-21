Курс доллара опустился ниже 90 рублей

Московская биржа во вторник, 21 мая, опубликовала данные, согласно которым курс доллара впервые с 1 февраля опустился ниже 90 рублей.

Согласно данным валютных торгов по ситации на 18:37 мск., курс доллара опустился на 0,86% и составил 89,97 рубля. К 18:40 мск доллар замедлил снижение, находился на уровне 89,99 рубля (-0,84%). В то же время курс евро в 18:40 торговался на отметке 97,83 (-0,81%), а в 16:57 мск. был на отметке 97,95 рубля. Курс юаня во вторник, 21 мая, снижался до 12,399 рубля (-0,84%).

По итогам торгов вторника, 21 мая, на закрытии Московской биржи курс доллара составил 90,09 руб., евро – 97,9 руб. юань – 12,41 руб.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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