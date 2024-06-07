Набиуллина заявила о вероятности повышения ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 7 июня заявила о вероятности сценария, требующего дополнительного повышения ставки «вплоть до 18%», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава ЦБ сказала: «В последние месяцы мы наблюдаем паузу в снижении текущей инфляции и сохранение высоких темпов экономического роста. Но имеющиеся данные пока не позволяют однозначно сказать, по какому сценарию дальше пойдет экономика. В базовом, то есть наиболее вероятном, сценарии мы по-прежнему считаем, что перегрев экономики начнет уменьшаться во втором квартале. Однако выросла вероятность сценария, в котором потребуется дополнительное повышение ставки, чтобы придать новый импульс дезинфляции. Выбор между этими двумя сценариями будет главной развилкой на опорном заседании в июле. …Центробанк рассматривал помимо сохранения ставки ее повышение вплоть до 18%».

«Мы не можем сказать, что ставка 16% сдерживает сейчас экономический рост. Но высокая инфляция, связанная с перегревом, если мы ей позволим укорениться, то она будет иметь сильные негативные последствия и для граждан, и для перспектив будущего экономического роста», – добавила глава Центробанка.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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