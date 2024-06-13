ЦБ РФ остановил торги евро на Мосбирже

Вслед за прекращением торгов долларами, ЦБРФ остановил и торги евро на Мосбирже. Как сообщили в пресс-службе регулятора,

данное решение было принято в связи с соблюдением Евросоюзом американских санкций.

Напомним, что США в среду расширили санкции против России, включив в них и Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

Санкции были введены только со стороны США, но их соблюдают также страны Евросоюза, поэтому биржевые торги прекращены и в евро, отметили в пресс-службе ЦБ РФ.

Москва, Елене Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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