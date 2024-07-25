В Евросоюзе запретили обмениваться замороженными активами с российскими инвесторами

Генеральный директорат Европейской комиссии по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала в четверг, 25 июля, запретил гражданам и компаниям Евросоюза участвовать в обмене замороженными активами с российскими инвесторами, – сообщают СМИ.

В разъяснениях, опубликованных гендиректоратом ЕК, в частности, говорится: «Физическим и юридическим лицам стран ЕС не разрешается участие в схеме обмена активами, поскольку в нее вовлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД), а он находится под действием запретительных мер Евросоюза. Все средства и экономические ресурсы, принадлежащие НРД, находящиеся в его собственности или под его контролем, должны быть заморожены, и никакие средства или экономические ресурсы, ни прямо, ни косвенно не могут быть предоставлены НРД».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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