российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 25 июля 2024, 19:57 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

В Евросоюзе запретили обмениваться замороженными активами с российскими инвесторами

Фото: ec.europa.eu

Генеральный директорат Европейской комиссии по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала в четверг, 25 июля, запретил гражданам и компаниям Евросоюза участвовать в обмене замороженными активами с российскими инвесторами, – сообщают СМИ.

В разъяснениях, опубликованных гендиректоратом ЕК, в частности, говорится: «Физическим и юридическим лицам стран ЕС не разрешается участие в схеме обмена активами, поскольку в нее вовлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД), а он находится под действием запретительных мер Евросоюза. Все средства и экономические ресурсы, принадлежащие НРД, находящиеся в его собственности или под его контролем, должны быть заморожены, и никакие средства или экономические ресурсы, ни прямо, ни косвенно не могут быть предоставлены НРД».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Россия, Финансы, Экономика, Европа,