Американский бренд Tupperware, производящий пластиковую посуду, готов заявить о банкретстве

Американский бренд Tupperware, известный во всем мире своими пластиковыми контейнерами для еды, находится на грани банкротства.

По данным Bloomberg, долги уже превысили сумму в 700 миллионов долларов, и компания может подать заявление о банкротстве уже на этой неделе.

Tupperware была основана в 1946 году химиком Эрлом Таппером, чьи герметичные пластиковые контейнеры помогли продлить срок хранения продуктов питания семьям, все еще находящимся в затруднительном положении после войны и Великой депрессии.

Популярность компании Tupperware резко возросла в 1950-х годах благодаря продаже ее продукции на вечеринках, которые устраивали домохозяйки из пригородов.

Вторым рождением компании можно назвать время пандемии коронавируса – семьи оставались дома и больше готовили еду дома.

С тех пор компания страдает от низких продаж и накапливает растущие долги, в результате чего цена ее акций упала до самого низкого уровня.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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