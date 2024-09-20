Цена на золото установила новый рекорд

Цена на золото в эту пятницу побила новый рекорд, превысив 2609 долларов за тройскую унцию. Произошло это после того, как Федеральная резервная система США резко снизила ставки впервые с 2020 года, заявив, что дальнейшее снижение также вероятно. Напомним, что ранее золото достигло максимума своей стоимости 13 сентября, а ранее – в августе.

Золото, конкурирующее с ценностью «тихой гавани» для доллара США и доходности облигаций, извлекает выгоду из обесценивания этих активов.

Напомним, что Федеральная резервная система США начала цикл смягчения денежно-кредитной политики в минувшую среду – с первоначального снижения ставки на полпроцента.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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