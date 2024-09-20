ЕС намерен продлить заморозку активов РФ сразу на три года

Евросоюз намерен изменить срок следующего продления заморозки российских активов. Предложено увеличить его с 6 до 36 месяцев, передает ТАСС.

«Глава дипломатии предлагает оставить шестимесячный срок продления всех санкций, но продлить заморозку активов Центрального Банка России на 36 месяцев вместо полугода», – сказал представитель ЕС.

По его словам, планируется применить новый срок с января 2025 года.

Еврокомиссия подготовила три новых варианта продления «заморозки» активов Банк России. Один из вариантов включает в себя продление заморозки активов на пять лет с пересмотром каждые 12 месяцев. Это должно обеспечить финансирование киевского режима в общей сложности на 50 млрд долларов.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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