Тейлор Свифт официально стала самой богатой артисткой мира

30-летняя американка Тейлор Свифт стала самой богатой исполнительницей в мире по версии журнала Forbes. Ее текущее состояние превышает 1,6 миллиарда долларов, что на 200 миллионов больше, чем у другой рекодсменши – Рианны. Ее состояние оценивалось в 1,4 миллиарда долларов.

Рейтинг знаменитостей поменялся в 2023 году, во время мирового турне Свифт под названием «The Eras Tour» . Билеты на концерты были распроданы за считанные минуты, а успех певицы позволил ей превысить 1 миллиард долларов дохода.

Отметим, что Тейлор Свифт – единственная американская певица, которой удалось переступить этот порог. Таким образом, она превосходит Элтона Джона и его прощальный тур Farewell Yellow Brick Road, доход которого достиг 939 миллионов долларов, и в ходе которого было дано в пять раз больше концертов, чем в туре Тейлор Свифт.

Тур Тейлор Свифт должен завершиться в декабре следующего года – всего будет дано 152 концертов. Чтобы закрепить финансовый успех, Тейлор Свифт также спродюсировала фильм о туре, который демонстрировался в кинотеатрах по всему миру. По данным Forbes, за первые выходные в США фильм собрал 92,8 миллиона долларов.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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