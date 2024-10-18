Золото на мировых биржах побило очередной рекорд

Цена на золото достигла нового рекорда в пятницу, 18 октября, превысив 2700 долларов за унцию. Как говорят биржевые эксперты, драгметалл растет в цене в фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, особенно на фоне новостей о том, что Израиль убил лидера ХАМАС Яхьи Синвара в Газе.

Таким образом, унция золота достигла нового исторического максимума в $2704,89 в начале азиатских торгов, превысив предыдущий рекорд в $2688,83, достигнутый в четверг.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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