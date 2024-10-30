Золото подорожало на бирже до нового исторического рекорда

Сегодня на торгах на нью-йоркской бирже Comex котировки золота превысили отметку в $2 800 за унцию, что стало рекордным уровнем в истории.

Аналитики объясняют подорожание драгметалла повышением спроса на наиболее надежные активы на фоне неопределенности, связанной с президентскими выборами в США. Участники рынка предполагают, что победа Дональда Трампа может привести к изменению политики Вашингтона, усилению геополитической напряженности и росту долговой нагрузки страны. Финансисты не исключают, что в случае реализации такого сценария стоимость золота через год сможет превысить $3 000 за унцию.

Нью-Йорк, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube