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Среда, 30 октября 2024, 18:22 мск

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Золото подорожало на бирже до нового исторического рекорда

Фото: pixabay

Сегодня на торгах на нью-йоркской бирже Comex котировки золота превысили отметку в $2 800 за унцию, что стало рекордным уровнем в истории.

Аналитики объясняют подорожание драгметалла повышением спроса на наиболее надежные активы на фоне неопределенности, связанной с президентскими выборами в США. Участники рынка предполагают, что победа Дональда Трампа может привести к изменению политики Вашингтона, усилению геополитической напряженности и росту долговой нагрузки страны. Финансисты не исключают, что в случае реализации такого сценария стоимость золота через год сможет превысить $3 000 за унцию.

Нью-Йорк, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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