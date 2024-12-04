Господдержку туризма на Дальнем Востоке изменят из-за дорогих кредитов

Власти изменят систему господдержки туризма на Дальнем Востоке на фоне высоких ставок по кредитам. Приоритет отдадут рекреационным проектам, сообщил вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Один из инвесторов горнолыжного курорта «Горный воздух» в Южно-Сахалинске не может уложиться в сроки из-за высоких ставок по кредитам. Создание инфраструктуры отложено на 2027-2028 годы. Но без нее не окупится строительство гостиниц. Трутнев договорился с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым об изменении поддержки.

«Будем переделывать систему поддержки, выделяя приоритет рекреационным проектам. Они не так быстро окупаются, как производственные, а они нам нужны. И если мы сейчас в силу высокой ставки притормозим, то отбросим их на несколько лет, отбросим развитие этой отрасли в целом в России», – цитирует Трутнева «Интерфакс».

Вице-премьер признался, что ему не нравится, когда россияне вывозят деньги за границу, хотя могли бы потратить их на отдых внутри страны. Он подчеркнул, как важно максимально оперативно «собрать все вместе»: горнолыжные трассы, подъемники, гостиницы, чтобы сделать Сахалин одним из центров зимнего отдыха в стране.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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