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Среда, 18 декабря 2024, 20:59 мск

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Мировые цены на какао-бобы обновили исторический рекорд

Фото: freepik

Мировые цены на какао-бобы установили новый исторический рекорд, поднявшись выше отметки в $12 тысяч за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже в Нью-Йорке.

За последние пять дней фьючерсы подорожали на 21,7%, а с начала текущего года стоимость какао-бобов выросла почти в три раза, уточняет «Интерфакс».

Подорожание связано с низкими урожаями из-за засухи в Гане и Кот-д'Ивуаре, являющихся крупнейшими мировыми производителями какао-бобов.

Нью-Йорк, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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