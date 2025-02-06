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Четверг, 6 февраля 2025, 17:39 мск

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Плюс тысяча долларов за неделю: биржевые цены на кофе сорта арабика достигли нового рекорда

Биржевая стоимость кофе сорта арабика вновь обновила исторический рекорд, поднявшись выше $9 тысяч за тонну. Таким образом за неделю с 29 января котировки поднялись более чем на тысячу долларов.

Сегодня в ходе биржевых торгов показатель максимально поднимался до рекордных 4,1075 доллара за фунт, или почти $9055 за тонну, уточняет «Прайм».

В январе цена на арабику выросла уже на 18%. В конце января стоимость этого сорта впервые поднялась выше $8 тысяч за тонну, в ноябре – выше $7 тысяч, в сентябре – выше $6 тысяч за тонну.

Нью-Йорк, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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