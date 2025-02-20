российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 февраля 2025, 20:20 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

Мировые цены на золото приблизились к отметке $3000

Фото: pixabay

Мировые цены на золото почти вплотную приблизились к рубежу в $3000 за тройскую унцию. Сегодня на торгах на нью-йоркской бирже Comex металл подорожал до $2973,4.

Как отмечает агентство «Прайм», высокие цены на золото поддерживает ослабление курса доллара по отношению к другим валютам. При этом инвесторы считают нынешнюю геополитическую ситуацию в мире неопределенной, что также подстегивает спрос на желтый металл, который считается активом-убежищем.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

В рубриках

Финансы, Экономика,