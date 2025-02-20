Мировые цены на золото приблизились к отметке $3000

Мировые цены на золото почти вплотную приблизились к рубежу в $3000 за тройскую унцию. Сегодня на торгах на нью-йоркской бирже Comex металл подорожал до $2973,4.

Как отмечает агентство «Прайм», высокие цены на золото поддерживает ослабление курса доллара по отношению к другим валютам. При этом инвесторы считают нынешнюю геополитическую ситуацию в мире неопределенной, что также подстегивает спрос на желтый металл, который считается активом-убежищем.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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