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Вторник, 25 февраля 2025, 19:06 мск

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Биткоин подешевел до ноябрьского минимума

Биржевой курс биткоина опустился ниже $90 тысяч, потеряв в стоимости за последний месяц 11,4%. По данным Coindesk, которые проводит «Интерфакс», криптовалюта сегодня дешевеет на 5,5% -и торгуется на отметке $88 800, что является минимальным уровнем с ноября 2024 года.

Как отмечают аналитики, негативными факторами для криптовалют являются неопределенность в отношении внешнеторговой политики администрации президента США Дональда Трампа, хотя ранее приход к власти этого политика считался позитивным для финансового крипторынка.

Давление на рынок продолжает оказывать новость о хакерской атаке на биржу Bybit, в результате которой было похищено свыше $1,4 млрд.

Нью-Йорк, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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