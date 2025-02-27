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Четверг, 27 февраля 2025, 21:19 мск

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Общемировой долг увеличился до нового рекорда

По итогам 2024 года объем мирового долга, включая обязательства государств, домохозяйств, финансовых и нефинансовых компаний, увеличился на $7,2 трлн и достиг рекордных $318,4 трлн.

По данным Института международных финансов, которые приводит «Интерфакс», прошлогодний рост задолженности оказался существенно ниже, чем в 2023-м, когда сумма увеличилась на $16 трлн из-за денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.

Из-за замедления темпов роста глобальной экономики в прошлом году отношение долга к ВВП выросло на 1,5% и составило 328%. Подъем показателя был зафиксирован впервые за четыре года, то есть со времен пандемии COVID-19.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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