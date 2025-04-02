Мосбиржа обновила преддефолтный антирекорд 1998 года

Московская биржа установила преддефолтный антирекорд 1998 года по продолжительности падения индекса, которое сейчас продолжалось 11 сессий подряд. Такого не наблюдалось даже к кризисные 2022-й, 2020-й и 2009 годах.

19 марта 2025 года индекс закрылся на отметке 3229,79 пункта против 3257,49 днем ранее. Затем он снижался каждый торговый день относительно закрытия предыдущего. 2 апреля на 18:50 мск значение индекса Мосбиржи составило 2926,39 пункта против 2964,43 пункта 1 апреля (минус 1,28% за день). Но индекс все еще находится в плюсе с начала года – на 1,5%, уточняет РБК.

Как отмечают аналитики, предыдущая худшая серия в индексе действительно случилась в 1998 году: «Это был май, незадолго до августовского дефолта. Рынок падал с 6 по 20 мая включительно». Тогда индекс обвалился более чем на 30%, а сейчас снизился на 10%.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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