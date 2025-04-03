Биткоин подешевел почти до $80 тысяч

Стоимость биткоина резко снижается на фоне бегства инвесторов в защитные активы из-за введения американских пошлин на импорт. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.23 мск дешевел на 6,02% за сутки – до $81 735,7, передает «Прайм».

Стоит отметить, что сегодня переживают снижение фондовые индексы, в том числе в США, котировки нефти обвалились почти на 7%, стоимость доллара к мировым валютам уменьшилась почти на 1,5%.

Напомним, в середине января стоимость биткойна на некоторых площадках поднималась выше $110 тысяч. В ноябре 2024 года крипотовалюта торговалась на уровне $82 тысячи, что на тот момент было историческим максимумом.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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