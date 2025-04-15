ЦБ лишил лицензии Промтрансбанк из Уфы

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Промтрансбанка, зарегистрированного в Уфе. Об этом сообщается на сайте регулятора. Кроме того, аннулирована лицензия на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг По величине активов кредитная организация занимала 177 место в банковской системе страны.

Как отметили в ЦБ, Промтрансбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, а также допускал нарушения требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По информации регулятора, банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций, направленных на вывод средств в теневой оборот.

В ЦБ также указали, что кредитно-финансовая организация была хронически убыточна. «Банк осуществлял крупные долгосрочные вложения, доходность которых не обеспечивала покрытие расходов по привлекаемым средствам», – добавили в Банке России. Проведенные собственником банка мероприятия по восстановлению финансового положения оказались недостаточными для нормализации ситуации.

Промтрансбанк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщила, что планирует начать выплаты вкладчикам банка не позднее 29 апреля 2025 года. Там уточнили, что на 1 марта 2025 года страховая ответственность агентства предварительно оценивается в 5,64 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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