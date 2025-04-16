Торговые войны: ВТО прогнозирует снижение мировой экономики

Всемирная торговая организация (ВТО) понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году до 2,2% с 2,8% на фоне торговых войн после введения американских пошлин. Согласно выводам экспертов, модель глобальной торговли также предсказывает корректировку мирового производства в сторону понижения.

При этом в ВТО полагают, что в совокупности взаимные пошлины и растущая неопределенность приведут к сокращению мировой торговли товарами на 1,5% в 2025 году.

«Базовый прогноз предполагал, что рост мирового ВВП по рыночным обменным курсам останется на уровне 2,8% в 2025 году, а затем снизится до 2,6% в 2026 году. После корректировки рост ВВП в 2025 году должен составить 2,2%, что на 0,6 процентных пункта ниже базового прогноза», – говорится в докладе, который цитирует «Прайм».

Эксперты ВТО не исключают, что в 2026 году рост будет на уровне 2,4%, что на 0,2 процентных пункта ниже базового прогноза и ниже уровня последних лет.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube