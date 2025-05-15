Российские банки отказали клиентам в операциях почти на 500 млн рублей

Российские банки по итогам 2024 года отказали клиентам в совершении сомнительных операций на сумму свыше 500 млн рублей. Об этом сообщила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева на XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

«Только по прошлому году кредитные организации России отказали клиентам в совершении таких сомнительных операций, которые уже банк оценивает как операции высокого риска, на общую сумму свыше полтриллиона рублей», – цитирует «Прайм» выступление Бобрышевой.

По ее словам, еще 20 лет назад сложно было представить, что клиент, придя в любой из российских банков, получит отказ в совершении какой-то операции, потому что операция несет сомнительный характер.

«Потому что операция связана с признаками, скажем, вывода легальных средств в теневой оборот или наоборот ввода теневых средств в легальный оборот», – уточнила представитель Росфинмониторинга.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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