Мировые цены на какао-бобы вновь активно растут

Мировые цены на какао-бобы вновь демонстрируют активный рост, поднимаясь выше отметки в $11 тысяч за тонну впервые с 4 февраля. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

На 16.42 мск стоимость июльского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы поднялась на 5,9% – до $10 862 за тонну. При этом максимально в ходе сегодняшних торгов котировки достигали $11 058, уточняет «Прайм».

С начала месяца цена на какао-бобы увеличилась на 23%, а в апреле рост составил примерно 12,5%. При этом предыдущие три месяца подряд биржевая стоимость какао-бобов снижалась, в результате в первом квартале цена фьючерсов упала примерно на треть.

Какао-бобы в прошлом году стали самым подорожавшим сырьевым товаром в мире – цены на него за год выросли на 181% и превышали уровень в $12 тысяч на фоне длившегося несколько лет дефицита из-за непогоды и болезни деревьев.

Лондон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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