Платина подорожала до рекорда 2014 года

Стоимость фьючерсных контрактов на платину с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарной бирже (Nymex) превысила $1 500 за тройскую унцию впервые с июля 2014 года.

К 15.44 мск котировки поднималась на 2,07% – до $1 502,6 доллара за тройскую унцию, уточняет «Прайм».

Стоимость платины поднимается третий торговый день подряд. По итогам двух предыдущих торговых дней суммарно котировки поднялись на 5,1%.

Финансовые аналитики обращают внимание, что всеобщее внимание участников рынка переходит от золота-убежища к серебру, платине и палладию в качестве промышленных альтернатив, которые стимулируют экономический рост.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube