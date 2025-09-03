Мировые цены на золото и серебро обновили рекорды

Мировые цены на серебро обновили рекорд 14-летней давности, поднявшись в цене на нью-йоркской бирже Comex до $42 за унцию. Такой уровень стоимости достигнут впервые с 9 сентября 2011 года.

В то же время декабрьский фьючерсный контракт на поставку золота подорожал до $3 631 за тройскую унцию, что стало новым историческим рекордом, отмечает «Прайм».

По оценке аналитиков, слова которых приводит агентство, спрос на драгоценные металлы поддерживают ожидания снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. По данным CME Group, около 96% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. Традиционно снижение ставки сдерживает доллар и поддерживает стоимость золота.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

