российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 9 сентября 2025, 18:32 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

Золото установило новый ценовой рекорд

Мировые цены на золото на нью-йоркской бирже Comex установили новый рекорд цены, поднявшись выше отметки $3 700 за тройскую унцию.

К 16:48 мск стоимость желтого металла торговалась на уровне $3 702,37 за тройскую унцию, уточняет «Прайм».

Примечательно, что одновременно мировые цены на нефть, которые при удорожании золота обычно падают, торговались с повышением почти на 1% в районе отметки $67 за баррель.

По словам аналитиков, поддержку котировкам золота по-прежнему оказывают ожидания понижения учетной ставки Федеральной резервной системы США, а также снижение стоимости американского доллара.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

В мире, Финансы, Экономика,