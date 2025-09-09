Золото установило новый ценовой рекорд

Мировые цены на золото на нью-йоркской бирже Comex установили новый рекорд цены, поднявшись выше отметки $3 700 за тройскую унцию.

К 16:48 мск стоимость желтого металла торговалась на уровне $3 702,37 за тройскую унцию, уточняет «Прайм».

Примечательно, что одновременно мировые цены на нефть, которые при удорожании золота обычно падают, торговались с повышением почти на 1% в районе отметки $67 за баррель.

По словам аналитиков, поддержку котировкам золота по-прежнему оказывают ожидания понижения учетной ставки Федеральной резервной системы США, а также снижение стоимости американского доллара.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

