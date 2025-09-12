Банкиры прогнозируют снижение ключевой ставки до 15%

Ключевая ставка Банка России к концу текущего года может снизиться до 15% годовых при условии достижения сбалансированности федерального бюджета. Такое мнение высказал первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Если в конце сентября будет проблема со структурной сбалансированностью бюджета, и она будет закрываться дополнительным выпуском ОФЗ или другими проинфляционными факторами, то, по сути, мы окончим год, по моему мнению, со ставкой 16%», – сказал Пьянов в эфире радио РБК.

Напомним, сегодня Центробанк снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт – до 17% годовых.

Москва, Анастасия Смирнова

