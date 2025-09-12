российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 12 сентября 2025, 19:28 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

Банкиры прогнозируют снижение ключевой ставки до 15%

Ключевая ставка Банка России к концу текущего года может снизиться до 15% годовых при условии достижения сбалансированности федерального бюджета. Такое мнение высказал первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Если в конце сентября будет проблема со структурной сбалансированностью бюджета, и она будет закрываться дополнительным выпуском ОФЗ или другими проинфляционными факторами, то, по сути, мы окончим год, по моему мнению, со ставкой 16%», – сказал Пьянов в эфире радио РБК.

Напомним, сегодня Центробанк снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт – до 17% годовых.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Россия, Финансы, Экономика,