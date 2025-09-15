Мировые цены на золото обновили исторический рекорд

Мировые цены на золото вновь превысили $3 700 за тройскую унцию, обновив таким образом исторический рекорд стоимости. Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.

К 18:58 мск стоимость золота ускорила рост и торговалась на уровне $3 722,2 за тройскую унцию, уточняет ТАСС.

Одновременно мировые цены на нефть также демонстрируют рост на фоне опасений нарушения поставок сырья из России. По состоянию на 18.04 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла до $67,51 за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI – до $63,32, отмечает «Прайм».

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

