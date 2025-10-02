Состояние Илона Маска превысило показатель в 500 миллиардов, но почти сразу уменьшилось

Состояние миллиардера Илона Маска, самого богатого человека в мире, ненадолго превысило отметку в 500 миллиардов долларов, сообщил журнал Forbes. Согласно рейтингу «Миллиардеры в реальном времени», который ведет журнал, состояние главы Tesla и SpaceX достигло 500,1 миллиарда долларов, но потом упало до показателя в 499,1 миллиарда долларов.

Илон Маск опережает сооснователя Oracle Ларри Эллисона, который с состоянием в $350,7 млрд занимает второе место в рейтинге. Марк Цукерберг, генеральный директор Meta, занимает третье место с состоянием в $245,8 млрд.

Москва, Елена Васильева

