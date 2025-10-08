Мировые цены на золото приближаются к новой рекордной отметке

Мировые цены на золото продолжают активный рост и приближаются к новой рекордной отметке $4 100 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.

В частности, к 17.16 мск цена декабрьского фьючерса увеличивалась на $58,52 доллара и торговалась на уровне $4 062,92 за тройскую унцию. При этом в ходе торгов котировки в моменте достигали $4 071,5, что является новым историческим рекордом, уточняет «Прайм».

Стоит отметить, что стоимость серебра также повышается до рекордного уровня. Фьючерсный контракт сегодня дорожал на 2,07% – до 48,5 доллара за унцию.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube