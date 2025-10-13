Мировые цены на серебро установили исторический рекорд

Мировые цены на серебро в ходе сегодняшних торгов поднялись почти на 6% и превысили уровень в $50 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные нью-йоркской биржи Comex.

В ходе торгов стоимость драгоценного металла достигла $50,083 за тройскую унцию, уточняет «Прайм». Таким образом установлен новый исторический рекорд цены на серебро.

Стоит отметить, что мировые цены на золото также колеблются вблизи рекордной отметки. Котировки желтого металла приближаются к уровню в $4100 за тройскую унцию.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube