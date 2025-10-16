В трех регионах России повысят транспортный налог

Транспортный налог увеличат в ряде российских регионах. Соответствующие законопроекты внесены в региональные парламенты Новосибирской, Оренбургской областей и Красноярского края. Губернаторы объясняют такой шаг ростом доходов населения и рассчитывают на дополнительные поступления в региональные бюджеты. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Так, дополнительные доходы консолидированного бюджета Новосибирской области прогнозируются в размере 219,6 млн рублей, Красноярского края – 334,8 млн рублей. В Оренбургской области ожидают, что с 2027 года и далее ежегодный рост поступлений составит около 534,8 млн рублей.

Отмечается, что в Оренбургской области действуют самые низкие ставки по транспортному налогу в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно (0 рублей) в Приволжском федеральном округе. В случае утверждения губернаторской инициативы ставка транспортного налога по таким машинам составит 7 рублей на одну лошадиную силу. В отношении легковых машин мощностью от 100 до 150 лошадиных сил будет введена ставка 20 рублей на одну лошадиную силу (сейчас – 15 рублей). Ставки по транспортному налогу для автомобилей мощностью свыше 150 лошадиных сил останутся прежними.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube