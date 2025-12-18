Стоимость золота установила новый исторический рекорд

Мировые цены на золото достигли нового исторического рекорда, впервые превысив уровень $4400 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.

В ходе торгов стоимость желтого металла поднималась до $4 402,85 за тройскую унцию, уточняет «Прайм».

Стоит отметить, что накануне биржевая цена на серебро впервые в истории превысила отметку в $67. Стоимость платины превысила $1 995 за тройскую унцию впервые 2008 года.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

