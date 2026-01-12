Золото и серебро подорожали до нового исторического рекорда

Мировые цены на драгоценные металлы установили новый исторический рекорд. На нью-йоркской бирже Comex котировки золота превысили уровень в $4600 за тройскую унцию, стоимость серебра впервые поднялась до $85.

В ходе торгов цены на желтый драгметалл достигала $4612,4 за тройскую унцию.

Серебро поднималось в стоимости до $85,22 за унцию.

Для сравнения: в конце сентября 2025 года золото продавалось на бирже по $3 776,82 за тройскую унцию, серебро – по $46 за тройскую унцию.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

