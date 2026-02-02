Официальный курс доллара вырос более чем на 1 рубль

Центробанк РФ резко повысил официальные курсы основных иностранных валют по отношению к рублю на завтра, 3 февраля. Как следует из данных регулятора, американский доллар стал дороже 77 рублей, евро – выше 91 рубля, а юань превысил уровень в 11 рублей.

В частности, курс «американца» повышен на 1,29 рубля – до 77,0223 рубля, «европейца» – на 77,9 копейки до 91,247 рубля.

В то же время официальный курс юаня вырос на 18,49 копейки – до 11,0538 рубля.

Москва, Анастасия Смирнова

