Международные резервы России увеличились еще почти на $40 млрд до рекордного уровня

Объем международных резервов России за последнюю неделю января увеличился почти на $40 млрд и установил новый исторический рекорд. Как следует из данных Центробанка РФ, резервы теперь оцениваются в сумму $826,8 млрд.

Регулятор уточнил, что рост произошел в основном из-за положительной переоценки.

Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

