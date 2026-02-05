Международные резервы России увеличились еще почти на $40 млрд до рекордного уровня

Объем международных резервов России за последнюю неделю января увеличился почти на $40 млрд и установил новый исторический рекорд. Как следует из данных Центробанка РФ, резервы теперь оцениваются в сумму $826,8 млрд.
Регулятор уточнил, что рост произошел в основном из-за положительной переоценки.
Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.
Москва, Анастасия Смирнова
© 2026, РИА «Новый День»