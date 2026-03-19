Биржевые цены на драгоценные металлы упали до февральского уровня. Золото и платина подешевели относительно исторического максимума почти на $1 тысячу, серебро – на $50 за тройскую унцию.

В частности, как следует из данных нью-йоркской биржи Comex, стоимость золота сегодня ускорила падение до 6% и впервые с начала февраля опустилась ниже $4600 за тройскую унцию, тогда как исторический максимум в конце января превышал $5600.

Цены на платину снижаются аналогичным темпом, отмечает «Прайм». Тройская унция драгметалла уже торгуется ниже $2 тысяч впервые с 17 февраля, как январский рекорд составлял $2 915.

В то же время мировые цены на серебро сегодня падают более чем на 10% и опустились ниже отметки в $70 за тройскую унцию после январского максимума в $119.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

