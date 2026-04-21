Москва, Апрель 21 (Новый День, Анастасия Смирнова) –Центробанк РФ понизил официальные курсы основных иностранных валют по отношению к российскому рублю на завтра, 22 апреля. Как следует из данных регулятора, американский доллар стал дешевле 75 рублей, а евро опустился ниже 88 рублей.

Так, курс «американца» уменьшен на 64,73 копейки – до 74,5897 рубля, евро – на 61,1 копейки до 87,7659 рубля.

В то же время официальный курс китайского юаня упал на 9,67 копейки – до 10,9451 рубля.

© 2026, РИА «Новый День»

