ЦБ РФ назвал среднюю максимальную ставку по вкладам в крупнейших банках

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в рублях, по итогам первой декады июня составила 12,97% годовых. Об этом говорится в материалах Центрального банка РФ.
Как отмечает «Прайм», рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года – 22,28%, а рекордно низкий – в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Москва, Анастасия Смирнова
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