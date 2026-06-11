российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Финансы

Новости, Кратко

ЦБ РФ назвал среднюю максимальную ставку по вкладам в крупнейших банках

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в рублях, по итогам первой декады июня составила 12,97% годовых. Об этом говорится в материалах Центрального банка РФ.

Как отмечает «Прайм», рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года – 22,28%, а рекордно низкий – в первой декаде октября 2020 года (4,33%).

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Россия, Финансы,