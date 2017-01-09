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Публикации за 09.01.17

В Красноярске 3-летний мальчик умер после обрезания на дому

В Красноярске 3-летний мальчик умер после обрезания на дому

В Красноярске возбуждено уголовное дело п статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели 3-летнего ребенка. Мальчик скончался 6 января после проведенной на дому операции по обрезанию.

Как сообщает пресс-служба СКР, установлено, что 31-летняя мать ребенка договорилась со знакомым хирургом о том, что он в домашних условиях выполнит ее сыну операцию по обрезанию крайней плоти. Мужчина пришел к знакомой, сделал ее 3-летнему сыну обезболивающий укол и произвел хирургические манипуляции. После этого состояние ребенка ухудшилось. Мать самостоятельно пыталась оказать ему медицинскую помощь, используя лекарственные средства, однако мальчик скончался.

Для установления причины смерти ребенка назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Установлена личность 28-летнего хирурга, который провел операцию в домашних условиях. В настоящее время он допрошен на причастность к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Зоя Березина

Красноярск. Другие новости 09.01.17

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