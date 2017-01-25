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Публикации за 25.01.17

Ученые предупреждают: мир ждет эпидемия слепоты

Ученые предупреждают: мир ждет эпидемия слепоты

В ближайшие десятилетия на планете может разразиться настоящая эпидемия слепоты. Об опасности предупреждают испанские ученые, указывая, что причиной массовых проблем со зрением станут популярные гаджеты.

Люди, в том числе дети, проводят долгие часы перед экранами ноутбуков, планшетов, смартфонов. Испускаемый экранами этих устройств свет вызывает необратимое повреждение сетчатки глаза, что является ведущей причиной центральной слепоты, пишет . Особенную тревогу ученым внушает тот факт, что возраст постоянного пользования гаджетами постоянно снижается, сегодня даже совсем маленькие дети проводят часы перед экранами. Причем глаза детей получают в три раза больше света с короткими волнами: у детей недлинные руки и дистанция до экрана планшетов или телефонов небольшая.

Эксперимент с крысами показал, что постоянное пребывание перед экраном резко увеличивает показатели клеточной смерти в сетчатке глаза. Ученые подвергали глаза крыс воздействию белого светодиодного освещения от планшета, причем в одном случае использовались фильтры, в другом – нет. При отсутствии фильтров через три месяца показатели клеточной смерти в сетчатке крыс увеличивались на 23%, что чревато реальной потерей зрения. Также, установили исследователи, росла экспрессия генов, связанных с клеточной смертью, и уровень выделения энзимов, также провоцирующих смерть клеток.

Еще одна проблема – сухость глаз из-за сидения перед экраном. Здесь поможет простая гимнастика для глаз и перерывы в работе каждые 20-30 минут. Ученые также советуют родителям не позволять детям проводить все свободное время «в обнимку» с гаджетами.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 25.01.17

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