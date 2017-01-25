Ученые предупреждают: мир ждет эпидемия слепоты

Публикации за 25.01.17

В ближайшие десятилетия на планете может разразиться настоящая эпидемия слепоты. Об опасности предупреждают испанские ученые, указывая, что причиной массовых проблем со зрением станут популярные гаджеты.

Люди, в том числе дети, проводят долгие часы перед экранами ноутбуков, планшетов, смартфонов. Испускаемый экранами этих устройств свет вызывает необратимое повреждение сетчатки глаза, что является ведущей причиной центральной слепоты, пишет The Daily Mail. Особенную тревогу ученым внушает тот факт, что возраст постоянного пользования гаджетами постоянно снижается, сегодня даже совсем маленькие дети проводят часы перед экранами. Причем глаза детей получают в три раза больше света с короткими волнами: у детей недлинные руки и дистанция до экрана планшетов или телефонов небольшая.

Эксперимент с крысами показал, что постоянное пребывание перед экраном резко увеличивает показатели клеточной смерти в сетчатке глаза. Ученые подвергали глаза крыс воздействию белого светодиодного освещения от планшета, причем в одном случае использовались фильтры, в другом – нет. При отсутствии фильтров через три месяца показатели клеточной смерти в сетчатке крыс увеличивались на 23%, что чревато реальной потерей зрения. Также, установили исследователи, росла экспрессия генов, связанных с клеточной смертью, и уровень выделения энзимов, также провоцирующих смерть клеток.

Еще одна проблема – сухость глаз из-за сидения перед экраном. Здесь поможет простая гимнастика для глаз и перерывы в работе каждые 20-30 минут. Ученые также советуют родителям не позволять детям проводить все свободное время «в обнимку» с гаджетами.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 25.01.17

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